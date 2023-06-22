«Я не вижу здесь хитрости». Журналист объяснил, почему для укрытий покупали овощерезки и барабаны

22 июня, 16:44
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По словам журналиста Юрия Николова барабаны и овощерезки закупали не для укрытий, а для школ, а самые большие коррупционные риски связаны с завышением цен на ремонт укрытий (Фото:nus.org.ua)

По словам журналиста Юрия Николова барабаны и овощерезки закупали не для укрытий, а для школ, а самые большие коррупционные риски связаны с завышением цен на ремонт укрытий (Фото:nus.org.ua)

Редактор проекта Наші гроші Юрий Николов в интервью Radio NV объяснил, почему для укрытий украинских школ покупали овощерезки и барабаны.

«С этой закупкой барабанов и овощерезок оказалось, что все проще и лучше для всех нас. Это действительно была попытка приобрести барабаны и кухонные принадлежности, но не для самих укрытий, а для учебных заведений», — рассказал Николов в эфире Radio NV.

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Он объяснил, что в последние месяцы правительство не пропускает через казначейство «платежи, которые не связаны с безопасностью людей, а похожи на какие-то растранжиривания», и поэтому труднее заверить закупку «чего-то мирного».

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«Поэтому чиновники сейчас пытаются ко многим вещам приписывать, что это для укрытий или что-то такое. Здесь реально покупали для детсадов и школ кухонные принадлежности для того, чтобы готовить с нового учебного года еду по новому меню Клопотенко, то, что пафосно с женой президента объявляли», — объяснил журналист, добавив, что «не видит здесь хитрости».

Николов отметил, что чиновники пытались купить овощерезку для школы, чтобы кормить детей и ни одно из расследований не показало, что они пытались это сделать по завышенной цене, что можно было бы назвать растратой или кражей.

«Просто в данном случае триггерило всех, что для укрытий покупают что-то, что не нужно в самих укрытиях. Чиновники не подумали, что их действия могут расценить как освоение бюджетов», — сказал он.

По словам редактора Наших грошей, этот проект постоянно анализирует, является ли адекватной цена закупок.

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«По этим укрытиям я уже провел эксперимент. Нашел в Прозорро перечень всех тендеров, что по ремонту укрытий были, открыл смету этого ремонта. Это было об укрытии в Печерском районе Киева, в одном из жилых домов, в подвале. Ремонт, на минуточку, 3,5 миллиона гривен. То есть барабаны все вместе 800 тысяч гривен стоили, а здесь одно укрытие — 3,5 миллиона. В смете шпаклевка, грунтовка, штукатурка — все с коэффициентом 1,8 по отношению к прайсу в Эпицентре. Вот это интересно очень», — рассказал Николов.

Журналист отметил, что «сейчас заказываются ремонты укрытий десятками, сотнями, в Украине вообще, я думаю, тысячами» и «с этой точки зрения у нас есть где копать и есть где чиновников жучить».

В конце апреля управление образования Днепровского района Киева заказало сотни кожаных барабанов и 153 комплекта молоточков к ним в укрытие якобы для психологической разгрузки детей во время воздушных тревог. Сумма договора составляет 882 262,26 грн.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что их закупали для детских садов.

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Также Днепровская РГА проводила закупку для укрытий сковородок за 720 тысяч гривен и пароварок за 500 тысяч гривен. Предположительно, торги уже состоялись.

16 июня временно исполняющий обязанности главы Днепровской РГА Павел Бабий заявил, что договор о закупке сотен кожаных барабанов досрочно расторгли.

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По его словам, он направил письма о проведении служебного расследования и создании комиссии по закупке барабанов, овощерезок и сковородок управлением образования Днепровской РГА.

21 июня в Киевской городской прокуратуре сообщили, что проверяют осуществление сомнительных закупок для укрытий Киева и начали несколько уголовных производств.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Коррупция Госзакупки Наші гроші Сокровища Укрытие Война в Украине радио NV

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