«Я не вижу здесь хитрости». Журналист объяснил, почему для укрытий покупали овощерезки и барабаны 22 июня, 16:44 По словам журналиста Юрия Николова барабаны и овощерезки закупали не для укрытий, а для школ, а самые большие коррупционные риски связаны с завышением цен на ремонт укрытий (Фото:nus.org.ua)

Редактор проекта Наші гроші Юрий Николов в интервью Radio NV объяснил, почему для укрытий украинских школ покупали овощерезки и барабаны.

«С этой закупкой барабанов и овощерезок оказалось, что все проще и лучше для всех нас. Это действительно была попытка приобрести барабаны и кухонные принадлежности, но не для самих укрытий, а для учебных заведений», — рассказал Николов в эфире Radio NV.

Видео дня

Он объяснил, что в последние месяцы правительство не пропускает через казначейство «платежи, которые не связаны с безопасностью людей, а похожи на какие-то растранжиривания», и поэтому труднее заверить закупку «чего-то мирного».

«Поэтому чиновники сейчас пытаются ко многим вещам приписывать, что это для укрытий или что-то такое. Здесь реально покупали для детсадов и школ кухонные принадлежности для того, чтобы готовить с нового учебного года еду по новому меню Клопотенко, то, что пафосно с женой президента объявляли», — объяснил журналист, добавив, что «не видит здесь хитрости».

Николов отметил, что чиновники пытались купить овощерезку для школы, чтобы кормить детей и ни одно из расследований не показало, что они пытались это сделать по завышенной цене, что можно было бы назвать растратой или кражей.

«Просто в данном случае триггерило всех, что для укрытий покупают что-то, что не нужно в самих укрытиях. Чиновники не подумали, что их действия могут расценить как освоение бюджетов», — сказал он.

По словам редактора Наших грошей, этот проект постоянно анализирует, является ли адекватной цена закупок.

«По этим укрытиям я уже провел эксперимент. Нашел в Прозорро перечень всех тендеров, что по ремонту укрытий были, открыл смету этого ремонта. Это было об укрытии в Печерском районе Киева, в одном из жилых домов, в подвале. Ремонт, на минуточку, 3,5 миллиона гривен. То есть барабаны все вместе 800 тысяч гривен стоили, а здесь одно укрытие — 3,5 миллиона. В смете шпаклевка, грунтовка, штукатурка — все с коэффициентом 1,8 по отношению к прайсу в Эпицентре. Вот это интересно очень», — рассказал Николов.

Журналист отметил, что «сейчас заказываются ремонты укрытий десятками, сотнями, в Украине вообще, я думаю, тысячами» и «с этой точки зрения у нас есть где копать и есть где чиновников жучить».

В конце апреля управление образования Днепровского района Киева заказало сотни кожаных барабанов и 153 комплекта молоточков к ним в укрытие якобы для психологической разгрузки детей во время воздушных тревог. Сумма договора составляет 882 262,26 грн.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что их закупали для детских садов.

Также Днепровская РГА проводила закупку для укрытий сковородок за 720 тысяч гривен и пароварок за 500 тысяч гривен. Предположительно, торги уже состоялись.

16 июня временно исполняющий обязанности главы Днепровской РГА Павел Бабий заявил, что договор о закупке сотен кожаных барабанов досрочно расторгли.

По его словам, он направил письма о проведении служебного расследования и создании комиссии по закупке барабанов, овощерезок и сковородок управлением образования Днепровской РГА.

21 июня в Киевской городской прокуратуре сообщили, что проверяют осуществление сомнительных закупок для укрытий Киева и начали несколько уголовных производств.