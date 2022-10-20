Зеленский утвердил санкции против более 3600 физических и юридических лиц РФ, среди которых родственники Путина
В санкционном списке также есть российские олигархи и близкое окружение Путина (Фото:ОПУ)
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил масштабные санкции СНБО против физических и юридических лиц РФ, среди которых есть российские олигархи и родственники диктатора Владимира Путина
Соответствующие указы опубликованы на сайте главы украинского государства.
Согласно документам, санкции вводятся в отношении 2507 физических и 1374 юридических лиц, большинство из них — граждане России и российские юрлица.
Так, указом № 726\2022 вводятся санкций против политиков, общественных деятелей, и военнослужащих. Среди них также дочь Путина Екатерина Тихонова. Этим же указом вводятся санкции против российских юрлиц.
Указом № 727\2022 вводятся санкции против олигархов, в списке также есть Роман Абрамович.
1 октября СНБО принял решение о введении новых пакетов санкций против физических и юридических лиц за поддержку полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Санкции введены «против значимых физических и юридических лиц России, которые не нашли в себе мужества выступить в защиту человечности и международного права или которые так или иначе вовлечены в агрессивные шаги против Украины и сообщества демократических народов».
В перечень, принятый СНБО, вошли более 3600 физических и юридических лиц. В частности, в списке фигурируют:
- дети и родственники российского диктатора Владимира Путина и его близкого окружения;
- представители региональных элит и властей России;
- олигархи и их близкое окружение;
- артисты и пропагандисты, включая граждан Украины;
- коллаборанты, перешедшие на сторону врага;
- высокопоставленные должностные лица государственных корпораций;
- представители высшего руководящего состава вооруженных сил России;
- представители т. н. «правительств ЛНР/ДНР», оккупационной «власти» АР Крым и главари незаконных вооруженных формирований, действующих на оккупированной территории Украины.
Также приняты санкции против иностранных граждан — «международных наблюдателей», участвовавших в «референдумах» на временно оккупированных территориях Украины.