«Впервые в двойном формате». Зеленский провел заседание Ставки

2 февраля, 21:56
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в четверг, 2 февраля, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

В вечернем обращении глава государства рассказал, что Ставка впервые прошла в «двойном формате».

«Сначала — традиционный полный состав Ставки. Рассмотрели ситуацию на фронте. Попытки России усилить давление на Донбассе. Обеспечение армии. Подготовку кадров и другие вопросы постоянного внимания Ставки», — рассказал он.

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По словам Зеленского, во второй половине дня прошла дополнительная встреча членов Ставки «в узком формате», которые провели «особенно важный разговор». Президент подчеркнул, что ни одно агрессивное действие оккупанта не останется без ответа.

«Враг в специфической стадии — когда стратегически проигрыш России уже ясен, но тактически у них есть ресурс для попыток наступательных действий», — отметил он.

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Зеленский добавил, что сейчас Украина должна усиливать свою стойкость и глобальное давление на Россию, а также быть единой в стремлении обеспечить защитников всем необходимым.

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в декабрьском интервью The Economist говорил, что страна-агрессор может пойти в новое большое наступление в феврале 2023 года. По его словам, оно может начаться в том числе с территории Беларуси в направлении Киева.

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Глава Минобороны Украины Алексей Резников прогнозировал, что новое масштабное наступление российских войск начнется весной. По его мнению, оккупанты могут начать действовать на двух направлениях.

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, интенсивность боевых действий на Донбассе увеличилась, но угрозы нового наступления из Беларуси сейчас нет.

Другой представитель ГУР Андрей Черняк заявил, что российский диктатор Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта.

https://www.youtube.com/embed/M14U-ShEyZ4
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Российская агрессия Владимир Зеленский Война России против Украины Ставка верховного главнокомандующего

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