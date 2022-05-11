«Только такой выход». Зеленский считает, что Россию нужно наказать за ядерный шантаж 11 мая, 21:20 Цей матеріал також доступний українською Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Угрозы России применить ядерное оружие должны быть основанием для жесткой реакции и превентивных санкций, убежден президент Украины Владимир Зеленский.

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«Я считаю, что должны быть превентивные санкции. Если человек говорит об этом в медиа, если он публично говорит и угрожает применить ядерное оружие в случае… Дальше даже не интересно, что этот человек говорит. В случае чего? Такие ультиматумы совершенно не интересны. Это свидетельствует о том, что уже состоялась дискредитация любых договоренностей по поводу неприменения ядерного оружия», — сообщил Зеленский во время выступления перед студентами французских университетов.

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Зеленский убежден, что за эту ситуацию несет ответственность российский диктатор Владимир Путин. Он также отметил, что полностью поддерживает подход к необходимости ядерного разоружения.

«Если мы не контролируем нарушение международного права со стороны того или иного ядерного государства, значит, мы с вами не контролируем будущее, даже вероятное применение того или иного ядерного оружия. А если мы этого не можем сделать, нужно ставить вопрос об отмене возможности использования определенного оружия, о наличии этого оружия у того или иного государства. Только такой выход», — подчеркнул Зеленский.

Ранее Зеленский не исключил, что кремлевский режим может решиться реализовать свои угрозы по поводу применения ядерного оружия.

При этом западные спецслужбы не видят никаких признаков того, что Россия готова применить тактическое ядерное оружие против Украины или ее союзников.

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