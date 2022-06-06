В Запорожской области самая угрожающая ситуация — Зеленский 6 июня, 19:27 Цей матеріал також доступний українською Президент Владимир Зеленский во время общения с украинскими журналистами 6 июня 2022 года (Фото:Володимир Зеленський / Facebook)

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Запорожской области угрожающая ситуация, и российские оккупанты хотят захватить Запорожье.

Как сообщает корреспондент НВ, во время общения с журналистами в понедельник, 6 июня, у главы государства спросили о ситуации на фронте. Президент напомнил, что некоторые вещи нельзя озвучивать публично.



Видео дня

Читайте также: Зеленский посетил командные пункты и передовую на Донбассе

«На востоке ситуация сложная… В Северодонецке мы держим ситуацию. Их больше, они мощнее, но, тем не менее, думаю, у нас есть все шансы бороться в этом направлении. Что касается Харькова — там больше позитива, понемногу, шаг за шагом, деоккупируются наши небольшие села и громады. Что касается Запорожской области — думаю, там ситуация самая угрожающая. Там часть [территории] оккупирована, враг постоянно — публично и непублично, по перехватам — мы понимаем, что враг хочет оккупировать Запорожье. В других направлениях ситуация, мы видим, лучше», — отметил Зеленский.

5 июня глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух заявил, что российские оккупанты временно заняли около 60% территории области, на части территории продолжаются боевые действия.



Мы успешно выматываем российские войска – Олег Жданов, военный эксперт https://www.youtube.com/embed/QKjfol4AmqI

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.