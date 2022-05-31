«Защитники Украины остаются хозяевами ситуации». Зеленский призвал «не подгонять ВСУ» и комплексно оценивать ситуацию на фронте 31 мая, 22:51 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский обратился к тем, кто пытается «подгонять ВСУ или указывать, как наступать», и заявил, что Украина ценит жизни своих защитников.

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В новом обращении глава государства подчеркнул, что Украина ценит каждое мнение, но в первую очередь ценит каждую жизнь и никогда не будет действовать, как Россия, которая «бросает людей в ад боев только потому, что в Москве захотели захватить что-то за несколько дней или до определенной даты».

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Зеленский заверил, что украинские военные, разведка, Нацгвардия и все, кто участвует в обороне Украины, постепенно, но неотвратимо срывают все планы агрессора.

«Фронтовую ситуацию нужно оценивать комплексно, не по одному участку, где наиболее жестко и который привлекает больше всего внимания… Ситуация на Донбассе очень сложная. Северодонецк, Лисичанск, Курахово в эпицентре противостояния… Полное восстановление территориальной целостности нашей страны — это наша цель, но действовать нужно осторожно, ценя жизни», — заявил президент.

Он напомнил, что у защитников Украины определенные успехи на Херсонском направлении, они продвигаются в Харьковской области и сдерживают давление оккупантов в Запорожской области.

"…Наши защитники и защитницы проявляют максимальную храбрость и остаются хозяевами фронтовой ситуации, хотя у российской армии до сих пор значительное преимущество в технике и количестве", — добавил Зеленский.

Президент также призвал на всех уровнях лоббировать поставки Украине современного тяжелого оружия, артиллерии и всех систем, которые могут ускорить победу Украины.

Ранее 31 мая Владимир Зеленский заявил, что деоккупация украинских территорий не должна привести к гибели десятков тысяч людей.

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