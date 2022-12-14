«Россия уничтожает город за городом». Зеленский поблагодарил защитников Украины, которые держат оборону на Донбассе 14 декабря, 21:01 Последствия российского удара по Бахмуту Донецкой области (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 14 декабря, рассказал о тяжелой ситуации на Донбассе и поблагодарил защитников Украины, которые отражают атаки российских оккупантов.

«Покоя на передовой нет. Ничего легкого и простого нет. Каждый день и каждый метр даются очень тяжело. И особенно там, где вся тактика оккупантов сводится к уничтожению артиллерией всего перед собой, чтобы оставались только голые руины и воронки в земле», — сказал глава государства.



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Зеленский подчеркнул, что страна-агрессор уничтожает на Донбассе город за городом — Мариуполь, Волноваху, Бахмут: «Обороняться в таких условиях — это не просто героизм, это нечто большее. И я благодарю всех наших воинов, которые выдерживают давление оккупантов».

Он отметил действия защитников из 46-й отдельной аэромобильной бригады, которые заставили оккупантов отступить после очередной атаки, а также бойцов 80-й и 95-й отдельных десантно-штурмовых бригад, результативно воюющих на Кременском направлении.

Президент также поблагодарил украинских зенитчиков и Воздушные силы, в частности, 96-ю зенитную ракетную бригаду, которые сбили 13 запущенных оккупантами иранских дронов и защитили 13 объектов инфраструктуры в Киевской области.

4 декабря спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона заявлял, что россияне теряют под Бахмутом от 50 до 100 человек убитыми в день и столько же ранеными.



По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, захват Бахмута имеет для российских оккупантов символическое значение.



В эфире телемарафона Сырский рассказывал, что назначались шесть-семь сроков, когда оккупанты должны были захватить город, но защитники Украины каждый раз уничтожали врага и срывали его планы. Оккупанты меняли командующих, наращивали численность войск, но за все это время продвинулись максимум на пять километров.

