Зеленский собирал Ставку: обсуждали защиту энергосистемы от российских атак

28 ноября, 15:54
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Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 28 ноября, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, главнокомандующий ВСУ и командующие войсками оперативных направлений рассказали о ситуации на фронтах и действиях защитников Украины по освобождению украинских территорий, руководители разведки доложили о планах врага на ближайшую перспективу. Участники Ставки согласовали способы реагирования на возможные вызовы, связанные с действиями российских оккупантов.

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Также на заседании обсуждали ход восстановления энергосистемы и ее защиту от возможных массированных ударов страны-террориста РФ, обеспечение связи и тепла для украинцев и темпы открытия Пунктов несокрушимости по всей стране.

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Ранее советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что оккупанты могут начать массированную атаку против Украины в любой момент.

В Оперативном командовании Юг предупредили об угрозе новой ракетной атаки россиян на критическую инфраструктуру страны.

Из-за российских ударов по украинской инфраструктуре 23 ноября по состоянию на утро понедельника, 28 ноября, дефицит мощности в энергосистеме составлял 27%, по всей Украине действовали аварийные отключения.

https://www.youtube.com/embed/7zGdJpo9JiM
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Электроэнергия Ракетные удары Отключения света Владимир Зеленский Энергосистема Война России против Украины Ставка верховного главнокомандующего

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