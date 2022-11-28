Зеленский собирал Ставку: обсуждали защиту энергосистемы от российских атак 28 ноября, 15:54 Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 28 ноября, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, главнокомандующий ВСУ и командующие войсками оперативных направлений рассказали о ситуации на фронтах и действиях защитников Украины по освобождению украинских территорий, руководители разведки доложили о планах врага на ближайшую перспективу. Участники Ставки согласовали способы реагирования на возможные вызовы, связанные с действиями российских оккупантов.



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Также на заседании обсуждали ход восстановления энергосистемы и ее защиту от возможных массированных ударов страны-террориста РФ, обеспечение связи и тепла для украинцев и темпы открытия Пунктов несокрушимости по всей стране.

Ранее советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что оккупанты могут начать массированную атаку против Украины в любой момент.

В Оперативном командовании Юг предупредили об угрозе новой ракетной атаки россиян на критическую инфраструктуру страны.

Из-за российских ударов по украинской инфраструктуре 23 ноября по состоянию на утро понедельника, 28 ноября, дефицит мощности в энергосистеме составлял 27%, по всей Украине действовали аварийные отключения.

