Зеленский провел переговоры с Джорджем Бушем и пригласил его в Украину. Тот назвал его «современным Черчиллем» 5 мая, 22:31 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский проводит переговоры с 43-м президентом США Джорджем Бушем, 5 мая 2022 года (Фото:president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с 43-м президентом США Джорджем Бушем в режиме видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Война России против Украины — главные события 5 мая

Обновлено в 23:30. Буш — младший в Twitter назвал Зеленского «Черчиллем нашего времени» и заявил, что для него была честь поговорить с украинским президентом.

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Глава государства поблагодарил США и американский народ за поддержку Украины и заявил, что наша страна чувствует настоящую помощь Вашингтона:



«Американцы искренние, открытые люди, и я чувствую это. У нас общие ценности. Я чувствую, что это — от сердца».

Буш — младший выразил поддержку Зеленскому и украинцам в борьбе с российским агрессором.

«Ваша отвага очень важна для дальнейшего успеха. Если вы дальше будете так делать то, что вы делаете, у вас всегда будет наша поддержка, если вы будете продолжать бороться так, как сейчас… В вашу страну вторглись силы, которые хотят убивать невинных людей. И тот факт, что вы стоите твердо, вдохновляет американцев», — сказал он.

Зеленский пригласил 43-го президента США посетить Украину в удобное ему время.

Ранее в Белом доме заявили, что визит в Украину президента США Джо Байдена пока не планируется, несмотря на его желание совершить такую поездку.

После начала полномасштабного вторжения России Украину с визитом посетили госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин. Также в Киев приезжала спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Что выборы в США изменят для Украины? – Владимир Дубовик, Центр международных исследований https://www.youtube.com/embed/-WnR8BR628k

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