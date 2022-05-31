Если деоккупация будет стоить десятки тысяч жизней, мы подождем оружия — Зеленский 31 мая, 18:49 Цей матеріал також доступний українською Зузана Чапутова и Владимир Зеленский в Киеве 31 мая 2022 года (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский заявил, что деоккупация украинских территорий не должна привести к гибели десятков тысяч людей.

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Во время совместного брифинга со словацкой коллегой Зузаной Чапутовой 31 мая глава государства напомнил, что Украина будет деоккупировать все свои территории, временно занятые российскими оккупантами.



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"…Мы не привязываемся к датам деоккупации. Мы привязываемся к людям… Если те или иные наши операции, связанные с деоккупацией того или иного региона, будут связаны с десятками тысяч наших погибших людей, то мы будем ждать соответствующего оружия, чтобы максимально сохранить наших людей. Именно они деоккупируют территории. Эти территории без живых украинцев, честно говоря, нам не в приоритете. Я считаю, прежде всего, мы должны максимально думать о наших людях, которые способны дать отпор всем планам РФ", — подчеркнул Зеленский.

Ранее президент говорил, что российские оккупанты стянули на Донбасс максимум своей боевой мощи. По данным Министерства обороны, среди главных целей россиян на востоке Украины — полностью захватить Луганскую область и взять в кольцо украинские войска.

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