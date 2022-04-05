«Изменить систему безопасности». Зеленский призвал провести конференцию Совбеза ООН в Киеве 5 апреля, 18:51 Цей матеріал також доступний українською Украинский лидер Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал провести конференцию в Киеве для Совета безопасности ООН, чтобы преобразовать организацию и реформировать систему безопасности в мире.

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«Сейчас главное преобразовать систему ООН. Я предлагаю провести конференцию в Киеве и обсудить, как реформировать систему безопасности в мире, как подкрепить международное право», — сказал он во время выступления в Совбезе ООН.

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Зеленский уточнил, что на конференции обговорят как гарантировать границы и неприкосновенность государств и как подкрепить международное право.

Украинский лидер добавил, если члены Совбеза ООН не может принять решение, тогда у них есть два пути для восстановления мира.

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«Либо устранить Россию как источник войны, чтобы Россия не блокировала решения, связанные с ее собственной агрессией, и тогда мы сделаем все, чтобы установился мир. Второй вариант — самоустранитесь. Если кроме разговоров вы ни на что не способны, то другого варианта не остается. Украине нужен мир, Европе нужен мир, всему миру нужен мир», — сказал он.

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