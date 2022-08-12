«Не время для тщеславия». Зеленский призвал не рассказывать подробности оборонных планов

12 августа, 00:52
Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 11 августа, призвал представителей власти и военной сферы не распространять подробности оборонных планов Украины и «чувствовать ответственность» за сказанное.

Глава государства сказал, что, чем меньше будет озвучено конкретных деталей о планах обороны нашей страны, тем лучше для реализации этих планов.

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«Хочу отметить сегодня важную вещь для всех представителей государственной и местной власти, военной сферы и других лиц, комментирующих события на фронте, оборонный замысел командования, подготовку конкретных операций. Общее правило простое: война — это точно не время для тщеславия и громкости заявлений.

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Если вы хотите оставить по себе громкие заголовки — это одно дело. Откровенно безответственное. Если вы хотите победы для Украины, то это другое дело…", — подчеркнул он.

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11 августа заместительница министра обороны Анна Маляр сообщила, что правоохранители начали расследовать действия высокопоставленного украинского военного, который озвучил в интервью информацию, раскрывающую стратегические планы ВСУ.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Владимир Зеленский Война России против Украины

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