Особенно в ближайшие дни. Зеленский призвал не игнорировать сигналы тревоги 6 мая, 23:48 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский в новом обращении призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги, особенно в ближайшие дни.

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«Прошу всех наших граждан — особенно в эти дни — не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Пожалуйста, это ваша жизнь, жизнь ваших детей. А также четко соблюдать распоряжения, касающиеся общественного порядка и комендантского часа, которые есть в городах и громадах», — сказал глава государства.



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Зеленский также напомнил, что посещать леса в местах, освобожденных от российских оккупантов, опасно — там могут оставаться вражеские мины и растяжки.

Ранее Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины заявил, что в преддверии и во время 8−9 мая нужно быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги. Там объяснили, что, поскольку российские оккупанты не могут похвастаться весомыми достижениями на фронте до 9 мая, повышается риск массовых обстрелов украинских городов в эти дни.

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