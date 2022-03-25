Пяти бойцам Нацгвардии — посмертно. Зеленский присвоил госнаграды украинским защитникам
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)
Президент Владимир Зеленский в новом обращении объявил о присвоении государственных наград украинским защитникам.
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Глава государства подписал ряд указов:
- о присвоении звания Героя Украины семи военным Нацгвардии, из них пяти — посмертно:
- о присвоении государственных наград 240 военным Нацгвардии и 119 военным ВСУ;
- о присвоении государственных наград 14 руководителям местных властей и 31 медику;
- о присвоении звания Город-герой еще четырем городам — Буча, Ирпень, Ахтырка, Николаев.
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