Пяти бойцам Нацгвардии — посмертно. Зеленский присвоил госнаграды украинским защитникам

25 марта, 01:39
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в новом обращении объявил о присвоении государственных наград украинским защитникам.

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Глава государства подписал ряд указов:

  • о присвоении звания Героя Украины семи военным Нацгвардии, из них пяти — посмертно:
  • о присвоении государственных наград 240 военным Нацгвардии и 119 военным ВСУ;
  • о присвоении государственных наград 14 руководителям местных властей и 31 медику;
  • о присвоении звания Город-герой еще четырем городам — Буча, Ирпень, Ахтырка, Николаев.
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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Владимир Зеленский Герой Украины Война России против Украины

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