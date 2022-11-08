Зеленский предложил Раде продлить военное положение и общую мобилизацию 8 ноября, 13:39 Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении в Украине военного положения и мобилизации (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде продлить действие военного положения и сроки общей мобилизации.



Соответствующие законопроекты уже зарегистрированы в украинском парламенте.

Документом № 8189 предлагается продлить действие военного положения, а № 8190 — мобилизацию.

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Тексты законопроектов пока отсутствуют на сайте Рады.

Нардеп от Голоса Ярослав Железняк сообщил в своем Telegram, что решение может быть принято уже на ближайшем пленарном заседании.

Он предположил, что военного положение в Украине и общая мобилизация могут быть продлены еще на 90 дней — до 19 февраля 2023 года.

Военное положение в Украине объявили после начала полномасштабного вторжения России. Тогда же была объявлена общая мобилизация. Пока они действуют до 21 ноября.

Военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, кроме ряда исключений.

Во время общей мобилизации призвать на военную службу могут всех военнообязанных граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, если они не имеют законных оснований для получения отсрочки или исключения из военного учета.





