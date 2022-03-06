Получим новую партию Starlink. Зеленский провел переговоры с Маском и пригласил его в Украину

6 марта, 01:14
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины via Facebook)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины via Facebook)

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с основателем SpaceX, бизнесменом Илоном Маском.

В своем Twitter глава государства сообщил, что благодарен Маску за поддержку Украины словом и делом.

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«На следующей неделе получим очередную партию систем Starlink для разрушенных городов. Обсудили возможные космические проекты. Но об этом — уже после завершения войны», — написал Зеленский.

В Instagram президент опубликовал видео фрагмента разговора с Маском, на котором приглашает его в Украину.

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https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1500246947067797510

28 февраля в Украину прибыла первая партия станций спутникового интернета StarLink. Об этом Илона Маска попросил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, написав, что Россия пытается оккупировать Украину, а российские ракеты наносят удары по мирным жителям Украины.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Владимир Зеленский Илон Маск Starlink Война России против Украины

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