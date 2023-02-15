Зеленский — о планах на весну-2023: Должно ощущаться, что Украина движется к победе 15 февраля, 23:14 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Украина вместе с союзниками должны сделать весну 2023 года «такой, чтобы действительно ощущалось», что наша страна движется к победе в развязанной Россией полномасштабной войне. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 15 февраля.

По словам главы государства, это касается подготовки защитников Украины, поставок оружия и стратегической инициативы Сил обороны в войне. Зеленский также подчеркнул, что любые попытки страны-агрессора перехватить инициативу нужно сломить.



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«Уверен, что мы это сделаем. Враг сейчас уже теряет столько своих людей и сил, что по всей России скоро будет сложно найти, например, морпеха. И наша задача сделать так, чтобы все меньше находилось там и желания удерживать в оккупации украинские территории. Освобождение нашей земли — это цель, над реализацией которой мы работаем каждый день», — сказал президент.

По данным The Washington Post, по мнению чиновников из окружения президента США Джо Байдена, «переломный момент» в полномасштабной войне будет этой весной.

Министр обороны США Ллойд Остин 14 февраля подчеркнул, что союзники помогут Украине продвинуться вперед во время контрнаступления весной.

9 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия уже начала новое масштабное наступление. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, у Кремля большие проблемы с наступлением — украинские военные отражают атаки врага.