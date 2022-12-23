Зеленский назвал главные задачи на 2023 год для украинских дипломатов 23 декабря, 17:14 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 23 декабря, назвал главные задачи для украинских дипломатов на 2023 год.

Выступая на Конференции послов Украины, глава государства заявил, что «мы с вами должны спать меньше, чем враг, думать больше, чем враг, рисковать эффективнее, чем враг, и общаться с миром качественнее, постоянно, на другом уровне, чем вообще кто-либо в этом мире».



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«У нас с вами нет права на выходные, на отдых, на отпуск, на восьмичасовой рабочий день… Нужно делать все возможное и невозможное, формально и неформально, лично и направляя силы сформированных нами мощных профессиональных команд для того, чтобы укрепить защиту нашего государства, гарантировать безопасность наших людей и ускорить победу Украины», — сказал Зеленский.

Среди задач дипломатов на следующий год президент назвал начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, подготовку к саммиту НАТО и обеспечение его конкретных результатов для Украины, удовлетворение нужд украинской энергетики, помощь в выполнении Fast Recovery Plan, а также новые санкционные пакеты против страны-агрессора и работу над действенным компенсационным механизмом.



«Каждому из вас будут представлены наши обновленные оборонные и безопасностные нужды для нашей армии. Вы должны постоянно работать над тем чтобы их удовлетворить… Работайте, чтобы страны вашего пребывания поддерживали нас [в вопросе создания трибунала для российских военных преступников]. Помогайте находить и блокировать активы РФ, связанные с государственными представителями и бизнесом РФ, который поддерживает войну», — добавил президент.

Он также попросил дипломатов поддерживать украинцев «не просто настолько, насколько можете, а гораздо больше», способствовать их возвращению в Украину и делать все, чтобы в странах, где они находятся, соблюдались их права и интересы.