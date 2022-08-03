«Просто отвратительно». Зеленский отреагировал на заявления о «готовности» России к переговорам 3 августа, 23:12 Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 3 августа, раскритиковал «бывших лидеров стран с европейскими ценностями», которые работают на страну-агрессора Россию.

По мнению главы государства, в России постепенно осознают неминуемость признания страной-террористом после ее военных преступлений в Украине. Так, в Москве началась новая волна пропаганды, а бойцов Азова внезапно решили признать «террористами».



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«Они активируют разных эмиссаров с тезисами о том, что государство-террорист якобы хочет переговоров… Если бы Россия действительно реально хотела окончания войны, она бы не стягивала сейчас резервы на украинский юг и не плодила бы на украинской территории массовые могилы убитых невинных людей», — подчеркнул Зеленский.



Он добавил, что «это просто отвратительно, когда бывшие лидеры важных государств с европейскими ценностями работают на Россию, воюющую против этих ценностей».

3 августа бывший канцлер Германии Герхард Шредер, который недавно ездил в Москву, заявил, что российский диктатор Владимир Путин «хочет переговоров» с Украиной. Шредер руководил советом директоров Роснефти с 2007 года и оставил этот пост в мае 2022 года. Он заявлял, что не жалеет о своей позиции по отношению к России и не собирается дистанцироваться от Путина.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в ответ на заявление Шредера сказал, что для начала переговоров страна-террорист должна прекратить огонь и вывести войска с украинской территории.

Россию признают страной-террористом. Что с ней будет дальше? – Яковина https://www.youtube.com/embed/VoM6wP2IUXg

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