Зеленский — о новой мобилизации в России: Цену нужно сделать максимально высокой

2 января, 22:21
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 2 января, заявил, что Украина и ее партнеры должны сделать цену новой мобилизации на территории России максимально высокой для страны-террориста.

Глава государства предупредил, что РФ может готовить продолжительную атаку иранскими дронами в надежде истощить украинцев, украинскую ПВО и энергетику.

«Российскому режиму нужны мобилизационные эмоции. Что-то такое, что они хотят демонстрировать своей стране, чтобы лгать дальше, будто бы все у них идет „по плану“. Наша же задача — ежедневно давать Украине успехи, достижения, пусть небольшие, но победы над террористами и террором… Мы должны максимально повысить для государства-террориста цену новой мобилизации и войны в целом. Я благодарю каждого нашего воина, который это обеспечивает», — сказал Зеленский.

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Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Россия готовит очередную волну мобилизации с 5 января 2023 года, чтобы восполнить собственные серьезные потери.

Министр обороны Алексей Резников 30 декабря записал видеообращение к военнообязанным россиянам и сказал, что режим Путина в начале января собирается объявить военное положение, закрыть границы и начать новую волну мобилизации. Он призвал граждан страны-агрессора всеми силами избегать мобилизации.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 107 440 своих военных, за прошедшие сутки — 720.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Россия Мобилизация Владимир Зеленский Военные преступления РФ Война России против Украины

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