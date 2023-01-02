Зеленский — о новой мобилизации в России: Цену нужно сделать максимально высокой 2 января, 22:21 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 2 января, заявил, что Украина и ее партнеры должны сделать цену новой мобилизации на территории России максимально высокой для страны-террориста.

Глава государства предупредил, что РФ может готовить продолжительную атаку иранскими дронами в надежде истощить украинцев, украинскую ПВО и энергетику.



«Российскому режиму нужны мобилизационные эмоции. Что-то такое, что они хотят демонстрировать своей стране, чтобы лгать дальше, будто бы все у них идет „по плану“. Наша же задача — ежедневно давать Украине успехи, достижения, пусть небольшие, но победы над террористами и террором… Мы должны максимально повысить для государства-террориста цену новой мобилизации и войны в целом. Я благодарю каждого нашего воина, который это обеспечивает», — сказал Зеленский.

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Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Россия готовит очередную волну мобилизации с 5 января 2023 года, чтобы восполнить собственные серьезные потери.



Министр обороны Алексей Резников 30 декабря записал видеообращение к военнообязанным россиянам и сказал, что режим Путина в начале января собирается объявить военное положение, закрыть границы и начать новую волну мобилизации. Он призвал граждан страны-агрессора всеми силами избегать мобилизации.



По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 107 440 своих военных, за прошедшие сутки — 720.