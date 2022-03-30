«Не будет санкций — ищите другую работу». Зеленский отозвал послов из Грузии и Марокко 30 марта, 23:52 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что подписал указы об отзыве послов Украины из Марокко и Грузии.

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По словам главы государства, сейчас есть те, кто «вместе со всеми работает на оборону Украины», и те, кто «зря тратит время и работает только на то, чтобы остаться при должности».

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«Сегодня я подписал первый указ об отзыве такого человека, такого посла Украины из Марокко. Также возвращен посол из Грузии. При всем уважении — не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для российского бизнеса — ищите, пожалуйста, другую работу», — сказал президент.

Зеленский добавил, что в ближайшее время ждет результатов работы представителей Украины в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Юго-восточной Азии и странах Африки, а также украинских военных атташе.

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