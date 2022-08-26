Зеленский назвал условие изменения ситуации на фронте в пользу Украины 26 августа, 23:16 Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу, 26 августа, заявил, что ситуация на фронте существенно не изменилась, защитники Украины делают все, чтобы уменьшить огневой и логистический потенциал российских оккупантов.

"…Думаю, вы все видите соответствующие новости — об уничтожении баз оккупантов, их складов, тех переправ через реки, которыми они пользуются. И чем успешнее мы будем в этом — наша разведка, наша армия, Служба безопасности Украины — тем быстрее сможем изменить фронтовую ситуацию в нашу пользу", — подчеркнул глава государства.



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Зеленский также сказал, что украинские дипломаты и иностранные партнеры Украины делают все, чтобы обеспечить безопасность временно захваченной Запорожской АЭС, и поблагодарил украинских атомщиков и энергетиков, которые ликвидируют последствия террора РФ на станции. Он отметил, что миссия МАГАТЭ должна как можно быстрее посетить станцию и помочь постоянно держать ее под украинским контролем.



Накануне министр обороны Алексей Резников заявил, что до конца года у Украины будут "хорошие новости" с фронта. 26 августа в Минобороны сообщили, что защитники Украины уничтожили более 50 российских складов с боеприпасами.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны страна-агрессор Россия потеряла около 46 250 своих военных и более 12 000 единиц техники, среди которых 1936 танков, 4251 ББМ, 234 самолета, 202 вертолета, 834 беспилотника, 15 кораблей и катеров и не только.

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