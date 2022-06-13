Украине нужно мощное наступательное оружие, без него война только затягивается — Зеленский 13 июня, 13:55 Цей матеріал також доступний українською Зеленский продолжает говорить о необходимости военной помощи Украине для борьбы с оккупантами (Фото:ОПУ)

Украине необходимо мощное наступательное оружие, без него война только затягивается.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам American Jewish Committee Global Forum.

«Защищайте необходимость ужесточения санкций против России. Это вам по силам. Помогайте нам ускорить поставки оружия для Украины, чтобы мы могли освободить оккупированные районы. Нам нужно мощное наступательное оружие, без которого война только затягивается и жертвы увеличиваются», — отметил он.

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Зеленский добавил, что сейчас у украинцев и всего цивилизованного мира есть историческая возможность защитить «общую свободу, нашу общую безопасность, наше общее культурное разнообразие от величайшей волны ненависти из всех, угрожавших миру в последние десятилетия».

В конце мая глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украине срочно необходимы ракетные комплексы средней и большой дальности, крупнокалиберная артиллерия и ударная авиация. Он объяснил, что защитники Украины уже начали контрнаступление по некоторым направлениям, но провести широкомасштабное наступление без этого оружия будет сложно.

Газета The Washington Post сообщила, что Белый дом не исключает отправку Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО).

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30 мая президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет поставлять Киеву ракетные системы, которые способны достичь территории страны-агрессора России. Однако 1 июня он подтвердил, что новый пакет американской военной помощи Украине будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS и снаряды к ним.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что в ближайшее время Украина получит необходимое оружие для интенсивного контрнаступления.



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