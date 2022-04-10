Составляющая дальнейшего сопротивления. Запад должен предоставить Украине не только оборонительное, но и наступательное оружие — Яценюк 10 апреля, 16:28 Цей матеріал також доступний українською Арсений Яценюк (Фото:Арсений Яценюк via YouTube)

Украинские военные противостоят российской армии, но дальнейшее сдерживание врага зависит от того, готов ли Запад предоставлять Киеву как оборонительное, так и наступательное оружие. Об этом заявил бывший премьер-министр Арсений Яценюк в интервью PBS.



Война России против Украины — главные события 10 апреля

По его словам, дальнейшее сопротивление оккупантам РФ также зависит от готовности партнеров усиливать санкции против Москвы «ежедневно, 24/7».

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Яценюк напомнил, что несколько дней назад комиссия Палаты представителей по разведке направила письмо президенту США со списком оборонного и наступательного оружия, необходимого для украинской армии. Он считает, что Штаты делают все необходимое, но вместе с Западом должны ускорить процесс.

«Убежден, что после того, как Сенат принял закон о ленд-лизе, Украина получит все, что необходимо нашей армии для победы в этой войне», — заявил Яценюк.

Также бывший премьер подчеркнул, что США и западные партнеры Украины должны ввести вторичные санкции против РФ.

«Мы знаем точно, что Россия пытается обойти санкции, в частности, через Китай. Свободный мир должен оказывать давление на Китай, Индию и другие страны, чтобы те не поддерживали российскую агрессию и были на правильной стороне истории», — добавил он.

6 апреля Сенат США единогласно поддержал законопроект, который в случае его утверждения Палатой представителей поможет ускорить поставки американского вооружения в Украину — фактически возродить действовавшую во время Второй мировой войны программу ленд-лиза.



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