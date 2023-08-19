Стали критичны к государству и радикальны. Социолог Головаха — о влиянии на украинцев длительной войны и нехватки больших новостей с фронта 19 августа, 07:40 NV Премиум Украинское общество готово к длительной войне, но хочет услышать от государства, что их ожидания не напрасны, утверждает социолог, директор Института социолгии НАН Евгений Головаха. (Фото:Anadolu Agency via Reuters)

Большие оптимисты, каждый пятый называет себя националистом, а «либерал» для украинцев все еще ругательное слово — директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха — о согражданах во время войны.

С директором Института социологии НАН Украины Евгением Головахой NV встречается, чтобы поговорить о том, как изменилось украинское общество за полтора года войны. Тем более, что у одного из самых авторитетных социологов Украины есть свежий ответ на этот вопрос. С 1991 года Институт социологии проводит ежегодный социологический мониторинг, который замеряет, как именно меняются украинцы из года в год. В этом году его удалось завершить в июле.

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В интервью NV Головаха рассказывает каким становится украинское общество в войне на истощение, как растут его радикальные настроения, почему оно никогда не нормализует войну и почему, несмотря на вопиющие факты коррупции и злоупотреблений, украинцы оценивают свое общество как сравнительно более справедливое, чем раньше.

— Каковы украинцы эпохи войны на истощение? Как они изменились за эти полтора года, пройдя путь от ожиданий скорой победы до нынешнего состояния?

— Изменения настроений в украинском обществе имеют волнообразную природу. Если сравнивать первые наши данные прошлого года с тем, что мы получили в 2021-м, то удивительные изменения произошли. Во-первых, не только мы, все социологические исследования отмечают консолидацию украинского общества по многим направлениям. Исчезли принципиальные различия между западным регионом и востоком. Эта консолидация, если брать данные последнего нашего мониторингового опроса, остается до сих пор.