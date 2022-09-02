Зеленский созвал Ставку верховного главнокомандующего 2 сентября, 22:39 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу, 2 сентября, рассказал об очередном заседании Ставки верховного главнокомандующего.

На заседании присутствовали руководители сектора обороны и безопасности, среди которых главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр внутренних дел Денис Монастырский, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, и.о. главы СБУ Василий Малюк, секретарь СНБО Алексей Данилов и другие. Они заслушали доклады командующих оперативных направлений Запад Сергея Литвинова, Юг — Андрея Ковальчука и командующего Сухопутных войск Александра Сырского.



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«Думаю, что все вы понимаете, каковы основные вопросы. Приняты и определенные решения. Я думаю, мы их все увидим. Сегодня также рассмотрен вопрос обеспечения наших военных, всесторонней поддержки Вооруженных Сил Украины», — сказал Зеленский.

Глава государства также сообщил, что провел совещание по поводу дальнейших действий для евроинтеграции и подписал указ о награждении защитников Украины. 166 участников боевых действий получили государственные награды, из них 44 — посмертно.

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