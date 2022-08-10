Зеленский призвал помочь выгнать оккупантов с украинской территории

10 августа, 23:36
Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 10 августа, призвал жителей временно захваченных территорий помочь выгнать российских оккупантов.

«Каждый, кто может помочь [освобождению украинской территории от оккупантов], должен помочь. Если вы владеете любой важной информацией о враге, пожалуйста, сообщите ее безопасным для себя способом нашим спецслужбам, нашим военным. Если вы знаете тех, кто помогает оккупантам или оправдывает агрессию, пожалуйста, сообщайте и об этом», — сказал он.

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Глава государства призвал помогать украинцам на оккупированных территориях, поддерживать их и рассказывать тем, кто остался без связи, об украинской борьбе и о возможности эвакуироваться на свободную территорию. Также Зеленский заявил, что, чем мощнее будет украинское оружие и чем больше будет дальность его применения, тем быстрее закончится жестокая война России против Украины.

«Чем больше будет потерь у оккупантов, тем быстрее мы сможем освободить нашу землю и обеспечить безопасность Украины. Вот об этом стоит думать всем, кто защищает наше государство и помогает Украине: как нанести оккупантам наибольшие потери, чтобы меньше времени длилась война», — добавил президент.

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Зеленский подтвердил, что 9 августа Россия потеряла в оккупированном Крыму сразу девять боевых самолетов и еще один — на Запорожском направлении, а потери личного состава оккупантов приближаются к 43 тысячам.

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https://www.youtube.com/embed/6CiPR3C8RKQ
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Владимир Зеленский Оккупированные территории Война России против Украины

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