«Дипломатическое болото». Зеленский заявил, что не согласится на замороженный конфликт в Украине 4 мая, 12:43 Цей матеріал також доступний українською Зеленский заявил, что Украина не пойдет на замороженный конфликт (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не пойдет на замороженный конфликт как итог войны с Россией.

Война России против Украины — главные события 4 мая

Об этом он сказал во время выступления на сессии Wall Street Journal CEO Council Summit, говоря о возможности прекращения огня.

Видео дня

«Прекращение огня не означает, что будет прекращение огня и российские войска будут стоять, где находятся сейчас. Это замороженный конфликт. Мы не пойдем на замороженный конфликт», — отметил украинский президент.

Зеленский также вспомнил Минские договоренности и заявил, что они были только на бумаге.

«Мы не пойдем на замороженный конфликт. Я пришел в президенты, когда был Минск-1, Минск-2, были соответствующие документы, которые нарушались. Значит, я могу сказать, что это были не серьезные документы. Были договоренности на бумаге, это был замороженный конфликт в том или ином виде. Я против, поэтому такого документа у нас точно не будет», — отметил он.

Зеленский также напомнил, что Украина не нарушала Минские соглашения и не выходила из переговорного процесса.

«Мы сейчас не выходили из Минска, из него вышел 24 февраля российский лидер и сказал это публично, и они начали „военную операцию“, хотя мы понимаем, что это война, полномасштабное вторжение. Больше в такое дипломатическое болото Украина точно не пойдет», — резюмировал он.

Россия напала на Украину 24 февраля. 4 мая — 70-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов. Затем оккупанты отступили с территории Киевской, Черниговской и Сумской областей.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.