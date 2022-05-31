В Украине могут запретить исполнение российской музыки в публичных местах, на радио и ТВ 31 мая, 13:58 Цей матеріал також доступний українською Российская музыка может исчезнуть с украинского радиорынка (Фото:James Kovin/Unsplash)

Нардепы от Слуги народа внесли в Верховную Раду законопроект, который запрещает исполнение российской музыки в публичных местах, а также ротацию песен на радио и ТВ.

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Соответствующий законопроект № 7273-д уже зарегистрирован в парламенте и получил вывод комитета о рассмотрении.

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По словам соавтора инициативы, главы подкомитета по вопросам музыкальной индустрии Александра Санченко, в у законопроекта есть две основные цели.

«Он полностью и бессрочно ограничит присутствие творчества российских артистов в украинском пространстве, в том числе запретит публичное исполнение российских песен, а также на радио и ТВ. А во-вторых, будет способствовать увеличению украинского музыкального контента из-за увеличения квот на радио, а также введение понятия национального музыкального продукта, который в будущем будет поддерживаться грантами Украинского культурного фонда», — пояснил нардеп.

Согласно документу, запрет не будет распространяться на российских певцов, входящих в список музыкальных исполнителей, осуждающих полномасштабное вторжение России в Украину.

Заявление о включении в соответствующий перечень подается в Службу безопасности Украины, вести и обновлять список будет Совет национальной безопасности и обороны.

Законопроект также преполагает увеличить до 40% долю песен на государственном языке при осуществлении радиовещания и увеличить до 75% суточного объема ведения передач, в том числе новостно-аналитических блоков, развлекательных передач (дикторами, ведущими радиопередач) на государственном языке.

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