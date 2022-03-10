Cейм Польши принял закон о поддержке украинских беженцев

10 марта, 04:40
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Сейм Польши (Фото:Sejm Rzeczypospolitej Polskiej/Facebook)

Сейм Польши (Фото:Sejm Rzeczypospolitej Polskiej/Facebook)

Нижняя палата польского парламента 9 марта проголосовала за закон о поддержке прибывающих в Польшу граждан Украины в связи с полномасштабным российским вторжением.

За принятие закона проголосовали 439 депутатов Сейма, 12 были против, трое воздержались, сообщает Укринформ.

Документ предусматривает предоставление беженцам из Украины идентификационного кода (PESEL). Их пребывание в стране будет признаваться легальным в течение 18 месяцев. Они смогут легально трудоустроиться, получат доступ к бесплатной медицине. Украинские ученики и студенты смогут учиться в школах и университетах.

Лицам и организациям, которые предоставят беженцам из Украины жилье и питание, будет выплачиваться пособие по расчету примерно 1,2 тыс. злотых в месяц (около 8,5 тыс. грн). Помощь будет выплачиваться не дольше 60 дней. Кроме того, беженцам выплатят единовременную помощь — по 300 злотых (2,1 тыс. грн) на одного человека.

В государственном банке BGK будет создан спецфонд, из которого будет финансироваться помощь для Украины. Кроме того, в бюджете Польши будет создан целевой резерв.

Закон также усиливает уголовную ответственность за торговлю людьми и сутенерство, совершенные во время войны в Украине.

По данным Пограничной службы Польши, с 24 февраля в страну прибыло 1,4 млн беженцев из Украины.

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Полномасштабная война России против Украины длится уже две недели: четверг, 10 марта — 15-й день вторжения.

Оккупанты потеряли более 12 тысяч человек личного состава (убитыми и ранеными) и более 1000 боевых бронированных машин.

Редактор: Татьяна Литвинчук

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Теги:   Беженцы Польша Сейм Война России против Украины

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