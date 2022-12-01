«Госпожа Урсула ошиблась». Потери Украины составляют до 13 тысяч защитников погибшими — Подоляк 1 декабря, 19:46 Михаил Подоляк (Фото:president.gov.ua)

Потери Украины в ходе развязанной Россией полномасштабной войны составляют до 13 тысяч погибших защитников. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире 24 канала в четверг, 1 декабря.

«Безусловно, госпожа Урсула ошиблась — это очевидно. Поэтому они удалили это видео, убрали эти цифры — у нас есть официальные оценки Генштаба, которые озвучивает верховный главнокомандующий. Они составляют от 10 до 12,5−13 тысяч погибших… Да, у нас больше потерь из-за ранений», — сказал он.

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Подоляк также подчеркнул, что количество погибших гражданских украинцев — «точно не 20 тысяч», и эта цифра может быть значительной. Он напомнил, что на временно захваченных россиянами украинский территориях много массовых захоронений и пыточных: «Мы говорим на разных международных площадках, что Россия воюет не с военными — там она проигрывает войну. Она воюет с гражданским населением».

Накануне похожую цифру озвучил советник ОП Алексей Арестович. Он сказал, что погибли «чуть больше 10 тысяч» защитников из Сил обороны Украины, десятки тысяч ранены, но 96% из них возвращаются в строй. Потери оккупантов, по словам Арестовича, выше примерно в семь-восемь раз.

Ранее пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что достоверную информацию о потерях должны озвучивать только главнокомандующий, министр обороны или верховный главнокомандующий. Он сказал, что президент Украины обнародует официальные данные, «когда наступит подходящий момент».

30 ноября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что потери Украины в ходе полномасштабной войны якобы составили 100 тысяч военных и 20 тысяч гражданских. При этом не уточнялось, откуда эти цифры.

Через некоторое время эту часть заявления вырезали из речи главы Еврокомиссии. Также она исчезла в текстовой версии.

11 ноября президент Украины Владимир Зеленский говорил, что потери страны-агрессора России в войне против Украины в десять раз превышают украинские. 4 ноября глава государства заявлял, что российские оккупанты потеряли в Донецкой области столько своих военных и боеприпасов, «сколько, наверное, не теряли в двух Чеченских войнах вместе взятых».

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 89 440 тысяч своих военных.