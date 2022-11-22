Подоляк назвал фактор, который замедляет освобождение захваченных оккупантами территорий 22 ноября, 20:49 Защитники Украины (Фото:Ірина Рибакова / 93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook)

Процесс освобождения защитниками Украины захваченных российскими оккупантами территорий немного тормозится из-за вопросов логистики. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона во вторник, 22 ноября.

Подоляк подчеркнул, что никакой тенденции к уменьшению помощи Украине нет и партнеры нашей страны «четко понимают, что Украине нужно поставлять это оружие до конца».



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"…Один фактор, который немного тормозит процесс деоккупации, — именно логистическая поставка оружия… Интенсивность войны очень большая — 60 тысяч обстрелов по нашим позициям каждый день. Объем оружия, которое мы должны получить, в том числе снарядов определенных тяжелых калибров, очень огромный. А это логистически немного сложновато… чтобы было с сегодня на сегодня. Процесс немного приторможен, но я думаю, что мы с этим справимся", — сказал советник главы ОП.

22 ноября замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в Украине освобождены от оккупантов 1886 населенных пунктов.

По словам президента Владимира Зеленского, защитникам Украины предстоит освободить еще около 2000 населенных пунктов.