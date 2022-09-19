Оккупанты снова похитили главу Станиславской громады Херсонской области, его удерживали в плену пять дней

19 сентября, 13:44
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Ивана Самойленко уже похищали в конце июня (Фото:Станіславська сільська територіальна громада/Facebook)

Ивана Самойленко уже похищали в конце июня (Фото:Станіславська сільська територіальна громада/Facebook)

15 сентября российские оккупанты во второй раз похитили главу Станиславской громады Херсонской области Ивана Самойленко.

Как сообщили в пресс-службе громады в Facebook, его незаконно задержали представители так называемой «комендатуры» из Широкой Балки.

https://www.facebook.com/prilymania/posts/pfbid02vHzPaFKmxsAHdvdqvrgY7LmQ3LaVWyShy4GySFCNUK2bN2oGDFxtj6ae3mLirA34l

В понедельник, 19 сентября, Самойленко вышел на связь.

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«После 5-дневного моего отсутствия я вместе с вами продолжаю работать над решением проблемных вопросов по энергообеспечению, водоснабжению и газоснабжению нашей Станиславской громады», — написал он в своем Facebook.

https://www.youtube.com/watch?v=Yl91h5KiI3c

Подробности задержания и требования оккупантов Самойленко не сообщил.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0ao7x6qwg8XKZ3Rv7fbgzneFNdeDgH9dd4wNbTPU65J8eh6CDfVR4q9pkDTSqud2ol&id=100007557067942

Это уже второе похищение главы Станиславской громады военными РФ. Впервые оккупанты задержали его в конце июня.

14 июня военные России в Херсоне похитили проректора Херсонского государственного университета Максима Винника.

Сообщалось также, что в Херсонской области российские оккупанты удерживают в заложниках около 600 человек, в основном — журналистов и общественных активистов.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Херсонская область Похищение Война России против Украины

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