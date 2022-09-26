«Оккупанты ощутили, что проигрывают». Зеленский назвал «цель номер один» на фронте

26 сентября, 22:38
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Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 26 сентября, заявил, что сейчас цель № 1 для защитников Украины — Донецкая область.

Глава государства рассказал, что сейчас ситуация там особенно острая, и Силы обороны делают все, чтобы сдержать активность оккупантов: «Именно там сейчас наша цель № 1, потому что и для оккупантов Донбасс — все еще цель № 1».

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Зеленский добавил, что, несмотря на очевидную бессмысленность войны для страны-агрессора и то, что оккупанты утратили инициативу, командование российской армии продолжает гнать их на смерть.

«Постоянные попытки российского наступления в Донецкой области наверняка войдут в историю войн как одно из самых циничных убийств своих же солдат… Российская мобилизация — это откровенная попытка дать командирам на местах постоянный поток „пушечного мяса“. Иного смысла в российской мобилизации нет», — заявил президент.

Он отметил, что оккупанты, ощутив, что проигрывают, пытаются этот момент оттянуть и обеспечить некую активность на фронте.

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Зеленский также поблагодарил защитников Украины, особенно бойцов 93-й ОМБр Холодный Яр и 10-й отдельной горно-штурмовой бригады за героическую оборону на Бахмутском направлении, а также бойцов 80-й десантно-штурмовой бригады за «решительные и грамотные действия при освобождении нашей территории». Государственные награды получили 2135 бойцов этих трех бригад.

В Генштабе ВСУ 26 сентября сообщили, что усилия оккупантов до сих пор сосредоточены на удержании захваченных территорий, выходе на админграницу Донецкой области и срыве активных действий защитников Украины на отдельных направлениях.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донбасс Донецкая область Мобилизация Владимир Зеленский Война России против Украины

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