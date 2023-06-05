Можно было бы купить 40 машин для фронта. Игорь Суркис в апреле приобрел новый Mercedes-Maybach за $250 тысяч — журналист 5 июня, 17:33 Игоря Суркиса не раз замечали на Mercedes-Maybach за $250 тысяч, который он купил в апреле 2023 года (Фото:ФК Динамо)

Журналист Украинской правды Михаил Ткач в интервью Radio NV рассказал, что украинский бизнесмен Игорь Суркис в апреле 2023 года приобрел себе новый автомобиль Mercedes-Maybach за $250 тысяч.

«Игорь Суркис недавно, в апреле, приобрел новый Mercedes-Maybach GLS, который стоит от четверти миллиона долларов. И мы зафиксировали, как он приезжает [на нем] на стадион Динамо на футбол. … Мы видели много разных [покупок]… Но так, чтобы публичный человек, у которого брат депутат, приобрел Майбах в 2023 году… Это, извините, такая очень серьезная заявка, демонстрация», — сказал Ткач в эфире Radio NV.

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По словам журналиста, когда он увидел этот автомобиль, «сразу перевел его в количество пикапов — сколько подержанных пикапов можно приобрести для фронта».

Он отметил, что такие пикапы очень часто просят военные, чтобы вывозить с фронта раненых, и цена такого авто от пяти до семи тысяч евро.

«И я сразу перевел стоимость этого Майбаха в количество пикапов. Это около 40 машин для фронта», — констатировал Ткач.

1 июня Украинская правда опубликовала расследование, в котором сообщила, что этой весной нашла на Лазурном берегу Франции чиновников и депутатов, которые были там несмотря на запрет на выезд за границу.

Также там заметили второго президента Украины Леонида Кучму, брата бывшего члена запрещенной сейчас пророссийской ОПЗЖ Григория Суркиса Игоря Суркиса, экс-нардепа Партии регионов Юрия Иванющенко и других.