Сельсовет в 50 километрах от Бахмута сейчас покупает саженцы роз и тренажер для ягодиц — журналист 22 июня, 17:33 Разрушенные российскими обстрелами многоэтажки в Бахмуте, кадр видео, опубликованного 15 июня (Фото:93rd Kholodnyi Yar Brigade/Handout via REUTERS)

Редактор проекта Наші гроші Юрий Николов в интервью Radio NV рассказал, что один из сельсоветов, расположенный в 50 км от Бахмута, решил приобрести саженцы роз и тренажер для ягодиц.

«Определенный сельсовет в 50 километрах от Бахмута сейчас покупает саженцы роз и тренажер для ягодиц, причем недешево. Цена не коррупционная, но, извините, сельсовет на 50 человек, что-то там не дружат с адекватностью. И люди начинают выяснять», — рассказал Николов в эфире Radio NV.

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Бахмут в течение нескольких месяцев до начала наступления ВСУ был самой горячей точкой на фронте. Битва за Бахмут между Силами обороны Украины и ВС РФ с ЧВК Вагнера продолжалась с августа 2022 года.

20 мая главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил о полном захвате его боевиками Бахмута. В ВСУ и Минобороны Украины заявили, что бои в городе продолжаются. 31 мая в Минобороны сообщали, что оккупанты контролируют большую часть Бахмута, но ВСУ заняли господствующие высоты.

При этом в ВСУ отмечали, что Бахмут выполнил свою главную задачу — максимально обескровить врага. За все время попыток захвата города потери россиян составляют около 20 тысяч убитыми.



Пригожин также приказал наемникам ЧВК Вагнер покинуть Бахмут до 1 июня, они должны были передать свои позиции регулярной армии РФ. По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, в Бахмут вместо «вагнеровцев» заходили российские десантники и мотострелковые подразделения.

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что вражеская сторона изменила формат своей операции на Бахмутском направлении, что привело к временному затишью.



В то же время ВСУ продвигаются на флангах Бахмута, операция там продолжается.