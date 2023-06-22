Сельсовет в 50 километрах от Бахмута сейчас покупает саженцы роз и тренажер для ягодиц — журналист

22 июня, 17:33
Поделиться:
Разрушенные российскими обстрелами многоэтажки в Бахмуте, кадр видео, опубликованного 15 июня (Фото:93rd Kholodnyi Yar Brigade/Handout via REUTERS)

Разрушенные российскими обстрелами многоэтажки в Бахмуте, кадр видео, опубликованного 15 июня (Фото:93rd Kholodnyi Yar Brigade/Handout via REUTERS)

Редактор проекта Наші гроші Юрий Николов в интервью Radio NV рассказал, что один из сельсоветов, расположенный в 50 км от Бахмута, решил приобрести саженцы роз и тренажер для ягодиц.

«Определенный сельсовет в 50 километрах от Бахмута сейчас покупает саженцы роз и тренажер для ягодиц, причем недешево. Цена не коррупционная, но, извините, сельсовет на 50 человек, что-то там не дружат с адекватностью. И люди начинают выяснять», — рассказал Николов в эфире Radio NV.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=JShU_k-PUmM

Бахмут в течение нескольких месяцев до начала наступления ВСУ был самой горячей точкой на фронте. Битва за Бахмут между Силами обороны Украины и ВС РФ с ЧВК Вагнера продолжалась с августа 2022 года.

Читайте также:

Часов Яр (Фото:Український Свідок) Отказываются эвакуироваться. В Часовом Яру осталось менее тысячи из 13 тыс. жителей

20 мая главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил о полном захвате его боевиками Бахмута. В ВСУ и Минобороны Украины заявили, что бои в городе продолжаются. 31 мая в Минобороны сообщали, что оккупанты контролируют большую часть Бахмута, но ВСУ заняли господствующие высоты.

При этом в ВСУ отмечали, что Бахмут выполнил свою главную задачу — максимально обескровить врага. За все время попыток захвата города потери россиян составляют около 20 тысяч убитыми.

Пригожин также приказал наемникам ЧВК Вагнер покинуть Бахмут до 1 июня, они должны были передать свои позиции регулярной армии РФ. По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, в Бахмут вместо «вагнеровцев» заходили российские десантники и мотострелковые подразделения.

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что вражеская сторона изменила формат своей операции на Бахмутском направлении, что привело к временному затишью.

В то же время ВСУ продвигаются на флангах Бахмута, операция там продолжается.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Госзакупки Наші гроші Война в Украине Российско-украинская война Бахмут Война России против Украины радио NV

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X