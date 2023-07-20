Укроборонпром не имеет права на жизнь, вместо него нужно министерство оборонной промышленности — волонтер 20 июля, 13:26 Укроборонпром — структура, которую очень трудно мониторить, подчеркнул Юрий Касьянов (Фото:Державний концерн «Укроборонпром» via Facebook)

Военнослужащий и волонтер Юрий Касьянов в интервью Radio NV заявил, что Укроборонпром не имеет права на жизнь, и вместо него необходимо создать министерство оборонной промышленности.

«Укроборонпром этот должен был быть давно разрушен. Нам крайне необходимо министерство, которое будет курировать оборонную промышленность. Которое бы решало все эти вопросы, ставило бы задачи, проводило бы конкурсы между государственными и частными предприятиями, выбирало бы с учетом мнения военных, какие дроны нам нужны, и разворачивало бы серийное производство, привлекая, в частности, государственные средства», — сказал Касьянов в эфире Radio NV.

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Волонтер подчеркнул, что отсутствие в Украине министерства оборонной промышленности, несмотря на то, что война длится годами, — это «полный нонсенс».

Отвечая на вопрос о том, как запустить Укроборонпром, чтобы он работал на государство, Касьянов ответил:

«Никак. Я не верю в реформирование Укроборонпрома. При том, что там новый молодой руководитель. Дай бог ему помощи, конечно, и чтобы он что-то сумел сделать, но я в это абсолютно не верю, потому что с самого своего рождения Укроборонпром — структура, которой не должно было быть. Его создавали только для того, чтобы пилить государственные деньги, продавать государственную военную технику, какие-то технологии. Чтобы это [можно] было делать, и чтобы никто этого не видел».

Журналист подчеркнул, что Укроборонпром является структурой, которую очень трудно мониторить, и которая тратит на содержание своих чиновников больше денег, чем на производство и разработку, например, беспилотников.

«Эта структура не имеет права на жизнь — она должна быть просто разрушена на корню, ликвидирована. Вместо этого должно быть просто министерство оборонной промышленности, которое будет заниматься различными направлениями, которое будет координировать работу, в том числе и государственных, и частных заводов, и научно-исследовательских институтов, если какие-то сохранились, каких-то частных и государственных КБ, и все это будет связывать с требованиями военных, возможностями помощи наших партнеров. Только так это будет работать», — подытожил он.

В конце июня министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что государственный концерн Укроборонпром в рамках корпоратизации реорганизован в акционерное общество Украинская оборонная промышленность.

28 июня новым главой Укроборонпрома стал Герман Сметанин, который ранее возглавлял завод им. Малышева, входящий в госконцерн. До этого концерном руководил Юрий Гусев.