Из районов боевых действий в Украине удалось спасти 350 тысяч человек — Зеленский 1 мая, 21:21 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что более 350 тысяч человек были спасены из районов боевых действий в Украине.

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Глава государства сообщил, что Украине удалось начать эвакуацию людей с завода Азовсталь после многих недель переговоров, попыток и поиска решений. Впервые с начала полномасштабного вторжения прекращение огня действовало двое суток, и с Азовстали удалось вывезти уже более 100 мирных жителей, среди которых женщины и дети, спасавшиеся от российских обстрелов в укрытиях завода.



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«Учитывая все сложности процесса, первые эвакуированные прибудут в Запорожье завтра утром. Там будет их встречать наша команда. Надеюсь, что завтра также будут соблюдены все необходимые условия, чтобы продолжить вывоз людей из Мариуполя. Планируем начать в восемь утра», — рассказал Зеленский.

Он добавил, что всего Украине удалось спасти более 350 тысяч людей из районов боевых действий, несмотря на то, что организация гуманитарных коридоров — очень сложная часть переговорного процесса с Россией.

Вечером 1 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что эвакуация гражданских с находившегося под постоянными обстрелами российских оккупантов завода Азовсталь началась. Первая группа из около 100 человек направляется на подконтрольную Украине территорию, завтра их будут встречать в Запорожье.

Россия продолжает силой и обманом вывозить мирных жителей Украины на свою территорию. В середине апреля омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что с территории Донецкой и Луганской областей в Россию вывезли более 700 тысяч человек.

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