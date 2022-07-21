«Есть существенный потенциал для продвижения». Зеленский провел заседание Ставки

21 июля, 22:51
Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 21 июля, заявил, что у Украины есть существенный потенциал для продвижения на фронте.

21 июля состоялось заседание ставки верховного главнокомандующего, в котором участвовали руководитель ГУР Министерства обороны Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, глава МВД Денис Монастырский, а с передовой подключился командующий Сухопутных войск Александр Сырский.

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Зеленский рассказал, что во время заседания обсуждалась ситуация на передовой и вопрос поставок новейших вооружений украинской армии, чтобы увеличить интенсивность ударов по российским оккупантам. Также присутствовавшие определили задачи на нескольких направлениях для укрепления позиций.

«Участники заседания ставки согласились, что есть существенный потенциал для продвижения наших сил на фронте и для нанесения оккупантам новых ощутимых потерь», — подчеркнул президент.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Владимир Зеленский Война России против Украины

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