Жители Одессы резко изменили отношение к вступлению Украины в НАТО: социолог раскрыл причины 13 июля, 14:16 53% одесситов поддерживают вступление в НАТО (Фото:REUTERS/Alexandros Avramidis)

Заместитель директора Социологической группы Рейтинг Любомир Мысив в интервью NV рассказал о резком изменении отношения жителей Одессы к вступлению Украины в НАТО.

В интервью NV Мысив отметил, что Одесса, несмотря на войну с 2014 года, долгое время оставалась одним из городов с жесткой пророссийской позицией.

«Но изменение сознания произошло и с одесситами. Переломным моментом оказались преступления, совершенные россиянами в Буче. Здесь уже не оставалось сомнений, с кем мы имеем дело. Тогда уже стало понятно, что россияне пришли не „спасать“ людей, они пришли их убивать, независимо от того, на каком языке те говорят и кого они поддерживают. Сегодня в Одессе мы видим существенные изменения, если мы говорим об идеологическом векторе», — рассказал социолог.

Видео дня

Он обратил внимание на то, что, хотя среди одесситов наименьший процент поддержки вступления Украины в НАТО, все-таки сейчас вступление в НАТО поддерживает больше половины населения города.

«Два года назад таких было всего 25%», — напомнил Мысив.

Социолог отметил, что Одесса однозначно стала более проукраинской, чем раньше, так же, как Харьков, Днепр, Запорожье и Николаев.

1 июля сообщалось, что согласно муниципальному опросу Международного республиканского института (IRI), проведенному в апреле-мае 2023 года Социологической группой Рейтинг, Одесса оказалась среди лидеров по доле тех, кто высказался против вступления Украины в НАТО. Если бы сейчас проходил соответствующий референдум, «нет» Альянсу сказали бы 18% местных, 21% не голосовал бы, однако 53% одесситов отдали бы голоса за вступление.

Также против вступления в НАТО высказались 16% респондентов среди жителей Харькова, 11% - Днепра, 10% - Запорожья и 8% - Николаева.

