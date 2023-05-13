«Невозможно не заметить». Богуслаев с 2014 года организовал сотрудничество с Россией, в котором участвовало много людей — Бутусов 13 мая, 10:57 В незаконном сотрудничестве Вячеслава Богуслаева с Россией участвовало много людей, уверен Юрий Бутусов (Фото:LB.ua)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в эфире Radio NV заявил, что находящийся под арестом бывший президент Мотор Сичи Вячеслав Богуслаев с 2014 года организовал масштабное сотрудничество с Россией, в котором участвовало много людей и которое невозможно было не заметить.



«Сейчас мы понимаем, что с 2014 года все эти годы господин Богуслаев работал напрямую на Российскую Федерацию, нарушая законы Украины, [игнорируя] санкции передавал технологии, всячески способствовал российским оккупантам. Мы знаем, что за последние годы Россия значительно усилила свои способности в производстве двигателей для вертолетов, построила себе альтернативное производство за это время. Это так быстро можно было сделать только благодаря передаче технологий с Мотор Сичи, передаче кадров», — заявил Бутусов в эфире Radio NV.

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Журналист подчеркнул, что сейчас вертолеты с этими двигателями бьют по Украине, также двигатели, появившиеся у окупантов благодаря Богуслаеву, используются в российских военно-транспортных самолетах.

Он высказал мнение, что перед тем, как говорить об обмене бывшего директора Мотор Сичи, важно установить, кто содействовал его противозаконной деятельности.

«Не заметить столь масштабное сотрудничество было бы невозможно. Почему это до 2022 года, вплоть до начала вторжения никто якобы не замечал? Я не могу поверить, что такое масштабное сотрудничество, о котором идет речь, можно было делать скрыто», — заявил Бутусов.

Журналист отметил, что поставка важных узлов и целых двигателей РФ и, возможно, другим подсанкционным странам проходила через официально зарегистрированные дочерние компании Богуслаева в разных странах мира.

«Богуслаев должен давать показания для начала. Мы должны провести полноценное расследование, потому что в этом участвовало много людей», — подчеркнул он.

Также Бутусов обратил внимание на то, что Богуслаев может способствовать усилению производства двигателей в России – «перетаскивать и специалистов и разные, технологические цепи».

Журналист убежден, что деятельность экс-директора Мотор Сичи в пользу страны агрессора так долго «не замечали» только за счет «теневых договоренностей на высших уровнях во власти и в спецслужбах, и в правоохранительных органах» и заявил, что «мы сами сделали боеспособной российскую армейскую авиацию и военный транспорт».

«Технологическое производство двигателей, их поставка – это очень сложный процесс. … И большая куча людей к этому причастна. Большая куча людей производила все эти двигатели. Конечно, значительное количество людей понимало, куда они поставляются. … Поэтому всему этому должна быть дана правовая оценка. Богуслаев должен дать свои показания на этот счет. Должны дать показания другие его ближайшие сотрудники, которые до сих пор находятся в руководстве Мотор Сичи и, вероятно, могут теоретически содействовать деятельности РФ. Поэтому все это следует расследовать, чтобы мы не оставили других российских агентов в той же структуре», — заявил он.

22 октября 2022 года стало известно, что СБУ задержала почетного президента компании Мотор Сич, экс-нардепа от Партии регионов Вячеслава Богуслаева в рамках дела о незаконных поставках компанией товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

24 октября Шевченковский райсуд Киева отправил Богуслаева под стражу. По данным программы Схемы, он с 2000 года имел российское гражданство, с 2002 года – квартиру в Москве.

Богуслаева задержали по подозрению в госизмене, а 28 марта 2023 года сообщили о новом подозрении — в препятствовании законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям (ст. 114-1 УК Украины). По данным правоохранителей, он приказал снять лопасти с вертолетов, чтобы ими не могли воспользоваться защитники Украины. Он до сих пор находится под стражей.



4 ноября суд арестовал имущество Богуслаева почти в 1 миллиард гривен. 7 ноября премьер-министр Денис Шмигаль объявил, что Мотор Сич вместе с рядом других стратегических предприятий будет круглосуточно работать на оборону Украины.

10 мая Схемы опубликовали письмо Богуслаева, адресованное главе Офиса президента Андрею Ермаку. В письме он назвал себя «пенсионером, инвалидом 1 группы» и попросил отдать его в рамках обмена.