Слуга народа лишит мандатов местных депутатов, подозреваемых в сотрудничестве с оккупантами — нардеп
В Слуге народа взялись за депутатов-коллаборантов (Фото:Слуга народа/Facebook)
Партия Слуга народа решила отозвать мандаты у местных депутатов, которые подозреваются в коллаборационизме.
Об этом сообщил нардеп Александр Качура в своем Telegram.
Он отметил, что такое решение было принято на последнем заседании политсовета партии.
«Приняли решение о лишении мандатов местных депутатов, в отношении которых есть подозрение в сотрудничестве с врагом», — резюмировал он.
С начала полномасштабного вторжения России среди нардепов Слуги народа оказался коллаборант Алексей Ковалев. Предатель был избран в 186-м округе в Херсонской области. После частичного захвата региона войсками РФ он решил работать на захватчиков, заявив, что якобы «Россия здесь всерьез и навсегда».
За это россияне назначили Ковалева на фейковую должность «заместителя председателя» оккупационной администрации Херсонской области.
В июне появилась информация о ликвидации Ковалева на оккупированной территории. Неизвестные подорвали его автомобиль, однако позже выяснилось, что сам коллаборант сумел выжить.
Позже стало известно, что Ковалев погиб в захваченном городе Голая Пристань и был зарезан в собственном доме, а его жена сейчас якобы находится в реанимации.