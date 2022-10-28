Слуга народа лишит мандатов местных депутатов, подозреваемых в сотрудничестве с оккупантами — нардеп 28 октября, 19:43 В Слуге народа взялись за депутатов-коллаборантов (Фото:Слуга народа/Facebook)

Партия Слуга народа решила отозвать мандаты у местных депутатов, которые подозреваются в коллаборационизме.

Об этом сообщил нардеп Александр Качура в своем Telegram.

Он отметил, что такое решение было принято на последнем заседании политсовета партии.

«Приняли решение о лишении мандатов местных депутатов, в отношении которых есть подозрение в сотрудничестве с врагом», — резюмировал он.

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С начала полномасштабного вторжения России среди нардепов Слуги народа оказался коллаборант Алексей Ковалев. Предатель был избран в 186-м округе в Херсонской области. После частичного захвата региона войсками РФ он решил работать на захватчиков, заявив, что якобы «Россия здесь всерьез и навсегда».

За это россияне назначили Ковалева на фейковую должность «заместителя председателя» оккупационной администрации Херсонской области.

В июне появилась информация о ликвидации Ковалева на оккупированной территории. Неизвестные подорвали его автомобиль, однако позже выяснилось, что сам коллаборант сумел выжить.

Позже стало известно, что Ковалев погиб в захваченном городе Голая Пристань и был зарезан в собственном доме, а его жена сейчас якобы находится в реанимации.