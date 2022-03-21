Война в Украине. Пятый пакет санкций ЕС коснется лиц, причастных к агрессии РФ, но не будет включать эмбарго на нефть — Кулеба 21 марта, 20:31 Цей матеріал також доступний українською Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что пятый пакет санкции против России коснется ряда лиц, причастных к российской агрессии, но не будет включать эмбарго на поставку российской нефти и газа.

«Пятый пакет действительно готовится. Действительно, есть государства, которые призывают не спешить с его принятием. Мы активно с этими государствами работаем и объясняем им, что это недопустимая позиция», — сказал Кулеба в эфире национального телемарафона.

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Украинский министр выразил уверенность, что пятый пакет санкций будет введен против страны-агрессора.

«Он будет содержать дополнительный перечень лиц, которые причастны к российской агрессии, к совершению военных преступлений и которые будут заведены под санкции. И он также предусматривает определенные экономические санкции», — отметил он.

По словам Кулеба, из-за позиции некоторых стран новые санкции не будут включать эмбарго на поставку российской нефти и газа на европейский рынок. Однако он затронет другие экономические вещи, добавил он.

«В конце концов, газ с нефтью тоже дожмем, но это просто займет дополнительное время», — подытожил Кулеба.

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