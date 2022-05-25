Зеленский о переговорах с РФ: Вопрос, с каким президентом России Украина будет договариваться о мире 25 мая, 10:08 Цей матеріал також доступний українською Зеленский выступил по видеосвязи на Украинском завтраке в Давосе (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после военной фазы войны будет мирный процесс, но есть вопрос, с каким президентом России будет договариваться Киев.

Война России против Украины — главные события 25 мая

Об этом он сказал во время выступления на Украинском завтраке в Давосе в рамках Всемирного экономического форуму.

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«После военной части будет мирный процесс, стол переговоров, будет мир. Вопрос с кем Украина будет договариваться, с каким президентом РФ Украина будет договариваться о мире», — отметил украинский президент.

Зеленский добавил, что это зависит от желания уже действующего президента России.

В середине мая Зеленский говорил, что готов вести переговоры только лично с российским диктатором Владимиром Путиным — без посредников и в условиях диалога. 21 мая он уточнил, что повестка переговоров с Путиным будет зависеть от времени их проведения, а цели будут включать обмен, остановку войны и деоккупацию.

Накануне в РосСМИ появилась информация, что Путин настроил против себя российские элиты, ведя полномасштабную войну против Украины. Говорилось также о том, что в Кремле уже выбирают преемника российского диктатора.

Также западные издания заявляют о значительном ухудшении здоровья Путина.

В конце апреля британский таблоид The Sun опубликовал статью о том, что Путин болен раком и в ближайшее время его ждет операция. А уже в мае издание New Lines Magazine получило запись близкого к Кремлю олигарха, который говорит, что Путин болен раком крови.

Бывший британский разведчик, офицер МИ6 Кристофер Стил заявлял, что Путин довольно серьезно болен, однако непонятно, чем именно.

О том, что диктатор болел раком, заявлял и американский режиссер Оливер Стоун, ранее снявший пропагандистский фильм о Путине.

По мнению российского оппозиционера Ильи Пономарева, не стоит рассчитывать, что Путин умрет в течение года, хотя «есть очень много разных признаков, что он на самом деле болен раком».

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