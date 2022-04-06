Российская пропаганда вошла в самую безумную и токсичную фазу — Офис президента
Инсталляция в поддержку Украины в Хельсингере, Дания, 4 апреля 2022 года (Фото:Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via REUTERS)
За медийной стратегией кремлевского режима по нагнетанию и резкому росту призывов к максимально разрушительной эскалации в Украине стоит заместитель руководителя администрации президента России Алексей Громов. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Telegram-канале.
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Подоляк назвал Громова «одним из столпов условной «партии ястребов» и автором негласной концепции «Украина — несуществующее государство».
«Российская пропаганда вошла сегодня в наиболее яростную и токсичную фазу. Откровенная ненависть к Украине, нарастание призывов убивать и убивать украинцев. Ключевой тезис — Украина должна быть уничтожена под любым предлогом. Ключевым спикером неожиданно стал экс-президент Медведев, который уже пошел дальше и предлагает сделать россию от Лиссабона до Владивостока. Непрямо пока. Однако старая розовая мечта первых российских коммунистов тоже реинкарнировала…», — написал он.
4 апреля в российском пропагандистском РИА Новости была опубликована статья под названием «Что Россия должна сделать с Украиной». Автор, в частности, призывает «по максимуму» уничтожать украинцев, которые противостоят российским оккупантом.
Комментируя статью, Михаил Подоляк заявил, что РФ хочет превратить Украину в «выжженную пустыню». Президент Владимир Зеленский отметил, что РИА Новости публикует только то, что отвечает официальной идеологической позиции российского режима:
«Они открыто говорят о цели вторжения в Украину. Если бы наша армия не выстояла и наш народ не поднялся на защиту нашей страны, они сделали бы то, что сделали в Буче, но на всей территории Украины».
Глава государства подчеркнул, что статья в кремлевском СМИ станет одним из доказательств будущего трибунала против российских военных преступников.
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