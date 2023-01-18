Оккупанты увеличивают количество обстрелов и попыток наступления — Зеленский 18 января, 23:31 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 18 января, заявил, что российские оккупанты постепенно увеличивают количество обстрелов и попыток наступления.

«Ситуация на фронте остается тяжелой, эпицентр самых жестоких и принципиальных боев — на Донбассе. Постепенно фиксируем увеличение количества обстрелов и попыток наступательных действий от оккупантов», — сказал он.

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Глава государства поблагодарил защитников Украины, которые держат позиции, в частности, бойцам 68-й отдельной егерской бригады и 36-й отдельной бригады морской пехоты, которые эффективно наносят потери врагу на Донбассе. Он также поблагодарил подразделения ГУР, действия которых «уменьшают шансы оккупантов».

Комментируя решение Канады о новом пакете оборонной помощи Украине, Зеленский подчеркнул, что она помогает украинским защитникам готовиться к попытке России усилить удары: «Ни для кого в мире сегодня планы государства-террориста не останутся неизвестными».

Во время обращения к Всемирному экономическому форуму в Давосе Зеленский заявил, что страна-террорист Россия хочет усилиться и готовится к реваншу на фронте, но у оккупантов ничего не получится.

Глава Минобороны Алексей Резников в интервью BBC прогнозировал, что новое масштабное наступление российских войск начнется весной. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в декабре говорил, что страна-агрессор может пойти в новое большое наступление в феврале 2023 года. По его словам, оно может начаться с территории Беларуси в направлении Киева.