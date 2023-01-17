Зеленский — после окончания спасательной операции в Днепре: Россия превратилась во врага всего человечества 17 января, 23:36 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 17 января, рассказал об окончании спасательной операции в Днепре и подчеркнул, что страна-агрессор Россия превратилась во врага всего человечества.

Глава государства сказал, что в результате российского ракетного удара по жилому дому в Днепре погибли 45 человек, в том числе шесть детей, одному из которых было 11 месяцев. 79 людей были ранены.



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«Малые дети и мирные люди для России — враги. Очевидно, это могло произойти только потому, что Россия превратилась во врага всего человечества», — заявил он.

Президент также рассказал о выступлении первой леди Украины Елены Зеленской на форуме в Давосе, где она представила украинскую мирную формулу. Формула в том числе включает полную ответственность для российских военных преступников.

«Мир слышит Украину в Давосе — там знают, что Россия сделала с Днепром, знают, что террористы делают с Херсоном, Харьковом, с нашим Донбассом и другими территориями, на которые Россия принесла смерть. И мы лоббируем усиление глобального давления на государство-террориста», — добавил Зеленский.

17 января глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко заявил, что в результате ракетного удара РФ по дому в Днепре погибли 45 человек, среди которых шесть детей. В Воздушных силах сообщили, что удар был нанесен гиперзвуковой ракетой Х-22, для перехвата которой у ВСУ нет средств. Повреждены 230 квартир, полностью разрушены — 72.



По данным главы Нацполиции Игоря Клименко, без вести пропавшими считаются 20 человек. Пятеро детей остались сиротами. Над тремя из них оформляют опекунство родственники.



Служба безопасности Украины установила российских оккупантов, причастных к ракетному удару по дому в Днепре.

