Почти 40 тысяч убитых. Зеленский призвал напоминать россиянам об их потерях в Украине

26 июля, 23:03
Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 26 июля, напомнил, что Россия с начала полномасштабного вторжения 24 февраля потеряла в Украине почти 40 тысяч убитыми.

Глава государства отметил, что страна-террорист уже четыре месяца не сообщала своим гражданам никакой информации о российских потерях, и что это число уже приближается к 40 тысячам, еще десятки тысяч — ранены и искалечены.

Видео дня
Читайте также:
Иван Яковина
Иван Яковина
Три сценария поражения Кремля. Что происходит вокруг Херсона

"…Каждый и каждая, кто еще сохранил какие-либо контакты в России или информационное влияние на их общество, должен доносить этот простой факт до тех, до кого может: 40 тысяч одних только убитых оккупантов", — сказал Зеленский.

Президент добавил, что российский ракетный террор Харькова и области, Николаева, Запорожской и Днепропетровской областей, Донбасса, приграничных районов Сумской и Черниговской областей не останется без ответа.

Читайте также:
Где в Украине самая горячая точка и под угрозой ли Славянск, Бахмут и Краматорск — военный эксперт

«Сегодняшние сообщения об очередном спровоцированном росте газовых цен на европейской бирже выше 2 тысяч долларов за тысячу кубов — это уже достаточный повод, чтобы расширить санкции против России. Поскольку всем понятно, что это сознательный ценовой террор России против Европы. Используя Газпром, Москва делает все, чтобы эта зима стала для европейских стран самой жесткой. На террор нужно отвечать — отвечать санкциями», — также заявил он.

Читайте также:
Тремя Гепардами Путина не победить. Германия признала газовый шантаж РФ и винит Москву в «вероломной игре» — обзор немецких СМИ
https://www.youtube.com/embed/XXf2eCFUErw
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Зеленский Война России против Украины российские потери

Эксклюзивы НВ

Дмитрий Орешкин
Российский политолог
Увиливая от войны. Сколько еще продержится Лукашенко?

Сейчас Лукашенко маневрирует, это еще какое-то время будет срабатывать, но вечно продолжаться не может. Что же будет, когда перед ним станет вопрос личного выживания

26 июля, 21:48
Мнения
Юрий Бутусов (Фото:ОПУ)
«Незаметно для себя» /
Как Банковая случайно превратилась в агентов российского влияния с назначением Демченко и других — Бутусов
26 июля, 21:25
Политика
Виталий Ким, глава Николаевской областной военной администрации (Фото:Офис президента Украины)
«Выгоняли россиян и стреляли вдогонку» /
Николаевской области достается каждый день, но жители никогда не примут РФ — интервью с Виталием Кимом
26 июля, 19:45
События
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X