Россия направила фактически все ресурсы, чтобы нас уничтожить — Зеленский

22 мая, 00:31
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что Россия бросила практически все ресурсы на попытки уничтожить украинцев, и жителям страны-агрессора грозит еще большее обеднение, чем в 1990-е.

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«Россия направила фактически все свои ресурсы, чтобы нас уничтожить. В российских регионах открыто говорят, что их так называемая „спецоперация“ является причиной экономического падения — в частности, таких отраслей, как строительство, и многих других. А также — причиной обеднения людей, которое может быть еще больше, чем в 1990-е годы», — сказал глава государства.

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Зеленский добавил, что рост цен, обесценивание доходов и разрушение «всего того экономического потенциала, созданного в России с 2000-х», пока не останавливают российских оккупантов.

«Но колоссальные расходы на войну им все равно не помогают. И не помогут», — подчеркнул он.

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Президент также призвал каждого украинца ежедневно заботиться о том, чтобы помочь обороне и армии:

«К сожалению, война не закончилась. Нам еще нужно бороться и идти вперед к победе. Возможно, кому-то в каких-то городах, в тылу, кажется, что о войне можно забыть и стать беззаботным или даже небрежным, но это не так. Каждый день погибают украинцы за нашу независимость. Ежедневно каждый и каждая из нас должны заботиться о том, чтобы помочь обороне, помочь армии тем, чем можно и так, как можно».

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/304122121927253

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 28 850 человек личного состава, 1278 танков, 204 самолета, 169 вертолетов, 596 артиллерийских систем, 13 кораблей и катеров и не только.

Россия должна быть унижена в Украине – Александр Зинченко, историк

https://www.youtube.com/embed/GY0fevTs3F0
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Владимир Зеленский Война России против Украины

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