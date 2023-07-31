Что из того, что могло бы предотвратить войну, прозевала сделать Украина в «безопасные времена» — Притула 31 июля, 16:36 Запуск украинской крылатой ракеты Нептун (Фото:president.gov.ua)

Политик и волонтер Сергей Притула в интервью Radio NV рассказал, что Украина могла бы сделать в «безопасные времена», чтобы предотвратить российское вторжение.

В эфире Radio NV Притула отметил, что прежде чем критиковать западных партнеров Украины за нежелание предоставлять дальнобойное оружие с разрешением наносить удары по территории России, «нужно ставить вопрос ребром перед предыдущими и нынешними лидерами государства относительно того, где на самом деле были или есть наши ракетные программы?»

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«У нас были безопасные времена — те самые нулевые. И было даже в нулевых достаточно денег (по крайней мере мы помним экономический скачок во времена Виктора Андреевича Ющенко), когда в Украине появилось общество потребителей. Нам никто не мешал в то время разрабатывать ракетные программы, внедрять их, развивать, накапливать и тому подобное. И, возможно, если бы враг знал, что у нас достаточно есть средств сдерживания, что никто не будет ждать, когда самолеты взлетят с авиабаз в РФ, а будут нанесены удары по этим авиабазам, оно никуда бы не двигалось», — заявил политик.

Он также сказал, что даже из-за войны в Украине на Западе «никто в одну секунду … не будет менять протоколы только потому, что нам это надо».

Ранее главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков рассказывал, что теоретически Украине под силу самостоятельно производить дальнобойную баллистическую ракету.

Относительно вопроса, как оптимальнее всего действовать Украине — купить готовую дальнобойную ракету, приобрести иностранную лицензию на ее производство или разрабатывать такое вооружение самостоятельно, главный редактор Defense Express говорит, что есть разные ответы, и все неутешительные. «Сейчас они [ответы] оторваны от реальной ситуации с безопасностью и объективно речь, скорее, идет о сроке «после победы», — говорит Катков.

По его мнению, если приобрести готовую ракету, то это будет самый быстрый вариант, но будет потеряна собственная компетенция в разработке и производстве оружия. «Деньги пойдут в экономику другого государства вместо того, чтобы остаться в собственной стране. В конце концов, когда пойдет речь о создании нового поколения собственного вооружения, то придется перепрыгивать сразу через поколение», — объясняет эксперт.

Зато, если разрабатывать и развивать собственное вооружение, то необходимо будет потратить значительно больше средств и времени. И не факт, что все удастся.

Поэтому, по мнению Каткова, между этими двумя подходами, именно посередине находится вариант с кооперацией с другими производителями вооружения и лицензионным производством.

8 июня министр обороны Алексей Резников во время мероприятия Большой день с NV. Диалоги о восстановлении Украины заявил, что у страны есть очень хорошие перспективы иметь собственные ракеты с дальностью поражения более 1000 км. При этом глава оборонного ведомства отметил, что исполнителями работ являются украинские производители и речь идет о государственной программе.

Впоследствии появилось интервью главы Западноукраинского объединения предприятий оборонно-промышленного комплекса Игоря Крола, в котором он оценил уровень готовности украинского оперативно-тактического ракетного комплекса лишь на 65−70%.